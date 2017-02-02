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02 Şubat 2017 Perşembe

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Yolcu uçağı pistten çıktı

Apronda panik

02 Şubat 2017 Perşembe, 08:59

Endonezya’da, yolcu uçağı pistten çıktı. Kısa süreli korku yaratan kaza sonrası 123 yolcunun olduğu uçakta herkesin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Endonezya’da, yolcu uçağının pistten çıkması sonucu  havalimanı ulaşıma kapatıldı.

Jakarta Post’un haberine göre, ülkenin Yogyakarta kentindeki  Adisutjipto Uluslararası Havalimanı’nda, 123 yolcunun bulunduğu Garuda Indonesia  Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçağı iniş sırasında pistten çıktı.

Yetkililer, Başkent Cakarta’dan Yogyakarta kentine sefer yapan yolcu  uçağının aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığını duyurdu. Kazaya ilişkin  incelemeler ve uçağın pisten çekilmesi çalışması sonlanana kadar havalimanının  uçuşa kapalı olacağı açıklandı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

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