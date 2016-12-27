Yeni ANAYASAYA doğru

TBMM Anayasa Komisyonu’nda anayasa değişikliği teklifinin ilk maddesi kabul edildi.

Anayasa Komisyonu’nda AKP oylarıyla kabul edilen ‘yargı yetkisi’ başlıklı maddeye ‘tarafsız’ ibaresi eklendi. CHP’li milletvekillerinin komisyondaki konuşmalarının ardından AK Partili komisyon üyeleri Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu tarafından teklifin birinci maddesine ilişkin görüşmelerle ilgili yeterlilik önergesi verildi.

‘ÖNERGEYİ ARBEDEYLE ONAYLAMAYI UYGUN BULMUYORUZ’

Yeterlilik önergesi yolunu uygun bulmadıklarını bildiren CHP Grup Başkanvekili Engn Altay, bunun İçtüzük’te yerinin olmadığını ifade ederek, “Bu önergeyi bir arbedeyle oylamayı doğru bulmuyoruz. Biz edebimizle lafımızı edeceğiz. Siz kendi perspektifinize göre bunun geçmesini istiyorsunuz, hatiplerinizle tezlerinizi ortaya koyarsınız. Gümrükten mal mı kaçırıyorsunuz? ‘Çarşamba bitsin’. Cuma bitse ne olacak? Sayın Başbakan’ın bir takvim vermesi zaten yanlıştı, inciticiydi. Yürütmenin yasamaya müdahalesini doğru bulmuyoruz” dedi. ’80 MİLLETVEKİLİ 3 DAKİKADAN FAZLA KONUŞTU’ Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, çalışmaların başından bu yana bugün hariç 3 dakika ve üzerinde konuşan milletvekili sayısının 80 olduğunu belirterek, yeterlilik önergesini oya sundu. Önergenin görüşülmeden oylanmasına CHP ve HDP milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekillerinin tepkileri sırasında önerge kabul edildi. Daha sona teklifin birinci maddesi de oylanarak kabul edildi. “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” ifadelerine sahip olan ‘Madde 9’ şu şekilde değiştirildi: “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.”