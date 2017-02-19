Yedi yaşında Google’a iş başvurusu yaptı!

Google’a yalnızca 7 yaşındayken iş başvurusu yapmayı aklınızdan geçirebilir miydiniz? Sizi bilemeyiz ama Chloe Bridgewater, dünyadaki milyonlarca çocuğun aksine yalnızca 7 yaşındayken içindeki girişimci ruhunu ortaya çıkararak, Google’a iş başvurusunda bulunmak için bir mektup gönderdi. Mektubuyla Google’ı etkilemeyi başaran Küçük Chloe bizzat Google’ın CEO’su Sundar Pichai’den cevap mektubu aldı.

Google’a yazdığı mektubunda Chole, Google’da çalışmak için ne kadar hevesli olduğuna, bilgisayarlara olan ilgisine aynı zamanda çikolata fabrikasında çalışmayı düşleyip Olimpiyatlarda yüzmeyi istediğini de ekledi.

Küçük Chloe’un mektubu ise tam olarak şöyle;

Adım Chloe ve büyüdüğüm zaman Google ’da çalışmak istiyorum. Ayrıca bir çikolata fabrikasında çalışmak ve Olimpiyatlarda yüzmek istiyorum. Cumartesi ve Salı günleri yüzmeye giderim. Babam bana Google’da çalışırsam puflarda oturabileceğimi, kaydıraktan kayabileceğimi ve go kart sürebileceğimi söyledi. Bilgisayarları çok seviyorum ve oyun oynadığım bir de tabletim var. Babam bana bir robotu karelerin arasında yukarı ve aşağı taşıyabileceğim bir oyun verdi ve bu oyunun bilgisayarları öğrenmem için iyi olabileceğini söyledi. Babam bana bir gün bilgisayar alacakmış. Öğretmenlerim anne ve babama derslerimde başarılı, yazmada, konuşmada ve yüzmede iyi olduğumu söyledi. Babam bana eğer böyle iyi olmaya devam edersem ileride Google’da çalışabileceğimi söyledi. Kardeşim çok zekidir ama 5 yaşında ve hala bebeklerle oynamayı ve giydirmeyi seviyor. Babam bana Google’da çalışabilmem için sizin için uygulama yapmam gerektiğini söyledi. Ama ben onu nasıl yapacağımı bilmiyorum bunun yerine babam şimdilik bir mektup yazmamanın da yeterli olacağını söyledi. Mektubumu okuduğunuz için teşekkür ederim, daha önce sadece Noel Baba’ya mektup yazmıştım. Hoşçakalın.

Bu girişimci kızın düşünceleri ve cesaretinden oldukça etkilenen Google’ın yeni CEO’su belki birçok şirketin yapacağının aksine küçük kıza motive edici bir posta ile karşılık verdi;

“Mektubun için çok teşekkürler. Bilgisayarları ve teknolojiyi sevmenen memnun oldum, umarım teknoloji hakkında çok daha fazlasını öğreneceksindir. Bence eğer sıkı çalışır ve hayallerini takip edersen, Olimpiyatlarda yüzmekten Google’da çalışmaya kadar aklına koyduğun her şeyi başarabilirsin. Okulunu bitirdiğinde iş başvurunu bekliyor olacağım! :)”

Yaşanan olay bir yerde Google’ın neden Google olduğunu ve Google gibi şirketlere sahip olmak için çocuklara ne şekilde davranmamız gerektiğinin de bir özeti niteliğinde.

Cevaplar muhtemelen belli ama aynı olay yerli bir şirket için söz konusu olsa sizce söz konusu şirket aynı şekilde geri dönüş yapar mıydı? Ya da “Şu kesin yapardı” dediğiniz şirketler var mıdır?