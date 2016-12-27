Türkiye’de bir haftada bin 682 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında PKK, Gülen cemaati ve IŞİD’e yönelik operasyonlarda geçen hafta bin 682 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 19-26 Aralık tarihleri arasında PKK, Gülen cemaati ve IŞİD’e yönelik 220 operasyon gerçekleştirildiği ve gözaltına alınan toplam bin 682 kişiden 516’sının tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 508 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 78 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Ayrıca ‘FETÖ/PDY soruşturması’ kapsamında ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 426’sının tutuklandığı belirtildi.

Bakanlık IŞİD ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 78 kişinin de gözaltına alındığını belirterek, bunlardan 12’sinin tutuklandığını bildirdi.