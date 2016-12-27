Türkiye’de bir haftada bin 682 gözaltı
Terörün bilançosu artıyor
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında PKK, Gülen cemaati ve IŞİD’e yönelik operasyonlarda geçen hafta bin 682 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 19-26 Aralık tarihleri arasında PKK, Gülen cemaati ve IŞİD’e yönelik 220 operasyon gerçekleştirildiği ve gözaltına alınan toplam bin 682 kişiden 516’sının tutuklandığı bildirildi.
Açıklamada PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 508 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 78 kişinin tutuklandığı kaydedildi.
Ayrıca ‘FETÖ/PDY soruşturması’ kapsamında ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 426’sının tutuklandığı belirtildi.
Bakanlık IŞİD ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 78 kişinin de gözaltına alındığını belirterek, bunlardan 12’sinin tutuklandığını bildirdi.