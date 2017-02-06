Türkiye genelinde IŞİD operasyonu

Türkiye genelinde terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik operasyonlarda çoğu yabancı uyruklu 500’den fazla kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Çorum, Elazığ, Adıyaman, Kilis gibi çok sayıda ilde IŞİD’e yönelik operasyonlar düzenlenerek 500’den fazla kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli’nde 21 adreste operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara’nın çeşitli ilçelerinde düzenlenen operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da Suriye vatandaşlarının kaldığı otel ve evlere düzenlenen operasyonlarda 150 kişi gözaltına alındı. 40 adreste yapılan aramada çok sayıda dokümana ve bilgisayara el konuldu.

Gaziantep’te il emniyet müdürlüğü terörle mücadele ve özel harekât ekipleri tarafından 51 adrese operasyon düzenlendi, 47 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Orhaneli ilçelerinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 46 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. 74 adrese düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

Adana’da eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 25 kişi gözaltına alınırken Ankara’da 60, Çorum’da 19, Elazığ’da 12, Adıyaman’da 10 kişinin gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında.