Türk mobilyacısının gitmediği ülke kalmadı

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “Türk mobilya sektörü, dünyanın bütün ülkelerini ziyaret eden ender sektörlerden bir tanesi oldu.” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç yaptığı açıklamada, 2016’da dünya ticaretinin azaldığını, Türkiye’de de genel olarak bir ihracat düşüklüğünün söz konusu olduğunu belirtti.

Güleç, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliğinin ise ihracatını yüzde 1 civarında yükselttiğini ve ihracatını artıran sektörler arasında yer aldığını kaydederek, “Bunda tabii ki Türk mobilyasının büyük katkısı var. Gerçekten son 10 yılda hatta son 15 yılda Türk mobilyası 8 kat ihracatını arttıran sektörlerden bir tanesi oldu.” diye konuştu.

“Dünyada tokalaşmadığınız bir iş adamı olmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracat konusunda kendilerine bir öğüdü olduğunu ve bunu yerine getirdiklerini ifade eden Güleç, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir öğüdü vardı bize. Demişti ki ‘Dünyada tokalaşmadığınız bir iş adamı olmayacak ve ayak basmadığınız bir toprak olmayacak.’ Gerçekten Türk mobilya sektörü dünyanın bütün ülkelerini ziyaret eden ender sektörlerden bir tanesi oldu. Biz de İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği olarak başta Çin’de, arkasından Hindistan’da, arkasından ABD’de, Avrupa’nın en önemli fuarlarında gerek Milano gerek Almanya’da olsun yıl boyunca büyük hazırlıklar yaptık. Ortadoğu’da, Dubai’de, Suudi Arabistan’da, Cezayir’de, Fas’ta bir sürü etkinliğe imza attık. Biz İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri olarak ihracatçımızı da bütün sektörün içerisinde yüzde 8 arttıran en önemli birliklerden bir tanesi olduk.”

Güleç, mobilya ihracatında ilk 10 ülkenin sırasıyla Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Türkmenistan ve Azerbaycan’ın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Tabii mobilya sektörüne özelde baktığımız zaman eskiden ihracatının büyük çoğunluğunu Irak ve Libya’ya satan bir sektördük. Şimdi pazarlarımızı öyle çeşitlendirdik ki bugün en çok ihracat yaptığımız ülke yine Irak olmasına rağmen ikinci sırada Almanya geliyor. Arkasından Suudi Arabistan, Fransa, ABD, İngiltere gibi ülkeler yer almaya başladı. Yani mobilya sektörümüz bir yandan doğu, batı, kuzey, güney, bir yandan Suudi Arabistan, Dubai bir yandan Türkmenistan, Azerbaycan bir yandan Irak, Libya gibi ülkeler bir yandan ABD, Fransa, İngiltere, Almanya’ya ihracat yapıyor. Bu Türk mobilyacısının bir hikayesi var ve bu hikaye tamamıyla üretim. Yani Türk mobilyasının hikayesi girişim imalattan geliyor ve ihracat odaklı olarak büyüyor.”