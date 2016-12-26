Tunus halkı cihatçıların dönüşünü protesto etti

Ülkenin toplam nüfusuyla kıyaslandığında yabancı terör örgütlerine üye olanlar en çok Tunus kökenli. Bu kişilerin çoğu ülkesine geri dönmek istiyor.

Cumartesi günü yüzlerce Tunuslu başkent Tunus’taki parlamento binası önünde radikal İslamcı örgüt mensuplarının ülkeye geri dönmesini protesto etti. Yerel yayın organları eylemin çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla yapıldığını ve protesto eylemine yaklaşık bin 500 kişinin katıldığını duyurdu. Protesto gösterisi, Devlet Başkanı Beci Caid Essebsi’nin, “yetkililer cihatçıların geri dönüşlerini engelleyemiyor” açıklamasından sonra düzenlendi.

BM’nin tahminlerine göre hali hazırda uluslararası İslamcı terör örgütleri safında savaşan yaklaşık 5 bin Tunuslu var. Bu örgütlerin başında Irak, Suriye ve Libya’daki IŞİD yapılanmaları geliyor. Tunus Devlet Başkanı, aralık ayı başında yaptığı açıklamada yurtdışındaki çoğu Tunuslu cihatçının ülkeye dönmek istediğini, ülkeye giriş yapıp tutuklanmaları halindeyse Tunus’taki hapishane kapasitesinin yeterli gelmeyeceğini ancak bu kişilerin güvenlik birimlerince gözlem altında tutulacağını söylemişti.

Terör saldırıları sürüyor

Devlet Başkanı’nın bu açıklamaları Tunus genelinde kaygılara neden oldu. 2011 yılındaki ‘Arap Baharı’ndan bu yana bu Kuzey Afrika ülkesinde yüzden fazla asker ve polis yaklaşık 20 sivil ve 59 yabancı turist de hayatını kaybetti.

Son olarak 19 Aralık’ta Berlin’deki bir Noel pazarında 12 kişinin ölmesine yaklaşık 50 kişinin yaralanmasına neden saldırıdan sorumlu tutulan Tunuslu Anis Amir’nin iltica başvurusu kabul edilmemiş ancak Tunus, Amri’nin iade edilmesini istememişti.