TBMM’de tarihi kavga! Kadın vekiller birbirine girdi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçeledi

NAZLIAKA KENDİNİ KÜRSÜYE KELEPÇELEDİ

Meclis, Anayasa Değişiklik Teklifi’nin ikinci tur oylamasında tarihinde görülmemiş bir eyleme ve kadın milletvekilleri arasında kavgaya sahne oldu. Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeleyerek görüşmeyi kilitledi. 1,5 saatin sonunda kürsüye müdahale eden AK Partili kadın milletvekilleri mikrofonu sökerek eylemi sona erdirdiler.

Kürsüden özellikle MHP milletvekillerine seslenen Nazlıaka, şunları söyledi:

“Yapmayın, oy vermeyin. Lütfen geleceğimizi düşünün, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in Meclisi’ne kilit vurdurmayın. MHP milletvekilleri, size sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum: Çoluğunuzun çocuğunuzun, karınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Atatürk’ün Meclisi’ne kilit vuruluyor, ben de kendimi buraya kilitliyorum.”

AK PARTİLİ KADIN VEKİLLER MİKROFONU SÖKMEYE ÇALIŞTI, NAZLIAKA ÇIĞLIK ATTI

Bu sırada AK Partili yöneticiler kendi aralarında taktik konuşarak kadın milletvekilleri arasında bunu yaydılar. Aranın sonuna doğru AK Partili kadınlar aniden Nazlıaka’nın etrafında bir daire oluşturdular ve hızla mikrofonu sökmeye çalıştılar. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz elinde tornavida ile kelepçeyi çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazlıaka’nın çığlıkları yükseldi.

AK PARTİLİ ENÇ, HDP’Lİ VEKİLLERE TEKME ATTI

AK Parti ile HDP’li kadın milletvekilleri arasındaki tartışma da büyüdü ve arbede çıktı. AK Parti’li Gökçen Özdoğan Enç, HDP milletvekillerine tekme atarken Leyla Birlik ve Burcu Çelik ile saç saça kavgaya girişti.

CHP’Lİ PAVEY YERE DÜŞTÜ

Kargaşada CHP’li Şafak Pavey sırtüstü yere düştü. Kol protezi çıkan Pavey’i yerden partili arkadaşları kaldırdı. Arbedede göğsüne darbe alan HDP’li Başkanvekili Pervin Buldan da rahatsızlandı. Aylin Nazlıaka ise muhalefet kulisine çıkarıldı.

Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı 3 saatin sonunda görüşmeyi başlattı.

Anayasa değişiklik paketinin 8’inci maddesi 339 oyla referandum barajını geçerek kabul edildi.

CHP’li milletvekillerinin desteğiyle sakinleşmeye çalışan Nazlıaka, ”Acı olan bana müdahale edenler AK Partili kadın vekillerdi. Oysa Cumhuriyetten önce biz kadınlar yok sayılıyorduk, oy bile veremiyorduk. Onların da bizlerin de Meclis’te olmasını sağlayan Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çalışıyorlar. Saçlarımı çektiler, Şafak Hanım yere düştü. Ben orada özellikle MHP’li seçmene mesaj vermek, dikkatlerini çekmek için bu eylemi yaptım” dedi.

Şafak Pavey de daha sonra Aylin Nazlıaka’nın yanına geldi.