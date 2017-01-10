Şok iddia: O isim kimleri korudu?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren çevik kuvvet polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş hakkında “Suikastçı polis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ankara dışındaki 7 programına katılmış” diye yazdı.

Selvi’nin Hürriyet gazetesinin bugünkü yazısı şöyle:

“Rus Büyükelçi Karlov suikastıyla ilgili araştırmalar iki koldan sürüyor. Ancak şu ana kadar çok büyük bir ilerleme sağlandığını söylemek mümkün değil. Suikastçı polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, sağ olarak ele geçirilebilseydi, suikastı aydınlatacak bilgilere ulaşmak mümkün olabilirdi. Büyükelçi’nin yaralı olarak kurtarılabilme umudu, suikastçının ‘Teslim ol’ çağrılarına silahla karşılık vermesi, sıcak çatışma sırasında ‘ölme ve öldürme’ duygusunun hâkim olması gibi nedenlerle, Mevlüt Mert Altıntaş, sağ olarak yakalanamadı. Ancak, güvenlik birimleri ‘Suikastçının sağ olarak yakalanması mümkün müydü?’ sorusunun üzerinde duruyor.

Karlov suikastı üzerine sıcağı sıcağına yazdığım yazılarda, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programlarında da yer aldığını yazmıştım. Şimdi bunu tarihleriyle paylaşacağım. Suikastçının, 15 Temmuz tarihinden sonra çevik kuvvet polisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt gezilerinde görev aldığı yönündeki bilginin bu aşamada tashihe muhtaç olduğunu belirtmek istiyorum. Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ şüphesi nedeniyle ‘Gri Bölge’de olduğu, 15 Temmuz’dan sonra Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtiliyor.

Suikastçı polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ankara dışındaki 7 programına katılmış. Onları sıralayacağım ama Ankara’da devlet büyüklerinin katıldığı programlarda çevik kuvvet polisi olarak dış güvenliği sağlamakla görevlendirilmiş mi, orası belli değil.”

GÖREV LİSTESİ

“Suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun Ankara dışındaki ortak ya da ayrı icra ettikleri programlara katılmış. İşte onların listesi:

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu’nun 29-30 Ekim 2014 tarihinde birlikte katıldıkları Karaman programı.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Mevlânâ’yı Anma Şeb-i Arus törenleri nedeniyle 17-18 Aralık 2014 tarihleri arasında birlikte katıldıkları Konya programı.

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6-7 Ocak 2015 tarihlerinde iki günlük Bursa ve ilçelerini kapsayan programlarında.

4- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa programından sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun programı nedeniyle 7-8 Ocak 2015 tarihleri arasında Sakarya’da.

5- 7 Haziran 2015 seçim çalışmalarının startı 25 Nisan günü Sivas ve Erzurum’dan verilmişti. Suikastçı polis, takviye güç olarak 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Erzurum programında.

6- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplu açılış törenleri ve halka hitabı nedeniyle 14 Mayıs 2015 tarihinde Van’ı ziyaretinde.

7- Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, seçim kampanyası nedeniyle 27 Mayıs 2015 tarihinde miting yaptığı Batman programında.”

DİYARBAKIR’A DA TAKVİYE GİTMİŞ’

“Suikastçı polisin bir de Diyarbakır görevi var. Telefonunun HTS kayıtlarında FETÖ’nün İzmir ve Diyarbakır imamlarıyla yoğun telefon trafiği tespit edilmişti. İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu mezunu olan Mevlüt Mert Alltıntaş’ın FETÖ’cülerle irtibatının burada güçlendiği ortaya çıkmıştı. Suikastçı polis 11-17 Haziran 2016 tarihleri arasında takviye güç olarak Diyarbakır’da geçici olarak görev yapmış.

Mevlüt Mert Altıntaş’ın, FETÖ’cü yapılanma tarafından özel olarak yetiştirilen suikastçılardan biri olduğu anlaşıldı. Karlov suikastından sonra istihbarat birimleri, FETÖ’nün suikast hücresi üzerine yoğunlaştı. İstihbarat birimlerinin, 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ’nün, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye’yi istikrarsızlığa sokmayı amaçlayan suikastlara yöneleceği şeklinde değerlendirmeleri söz konusu.”