Siyahi kadının beyaz tenli bebeği gündem oldu

Afrika kökenli Catherine Howarth ve İngiliz eşi Richard Howarth bundan birkaç yıl önce ilk çocuklarını kucaklarına aldıklarında büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Howarth çifti ile birlikte dünya da aynı şaşkınlığı yaşadı çünkü Afrikalı bir anneden dünyaya gelen oğulları Jonah, beyaz tenli ve mavi gözlü bir bebekti.

HEMŞİRENİN YANLIŞ BEBEĞİ GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

Hemşire çocuklarını kucaklarına verdiğinde anne de baba da hemşirenin yanlış bebeği getirdiğini düşündü. Ancak Jonah, milyonda birden daha az görülen bir gen aktarımı ile Afrika kökenli bir annenin çocuğu olmasına rağmen beyaz tenli ve mavi gözlüydü.

İKİNCİ BEBEĞİN DE BEYAZ TENLİ OLMASI DAHA DA DÜŞÜK BİR İHTİMAL

İngiltere’nin Buckhingamshire Kontluğu’nda yaşayan 37 yaşındaki mühendis eşi Richard, “İlk çocuğumuzun ardından ikinci çocuğumuzun daha esmer, melez bir bebek olacağını düşünüyorduk. İkinci çocuğumuz Sophia’nın da beyaz tenli olması bizi ilk çocuğumuzdan daha fazla şaşırttı çünkü bunun ikinci kez olması çok daha düşük bir ihtimaldi.” dedi.

HERKES ÇOCUKLARIN BAKICISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Anne Catherine ise çocuklarıyla yolda yürümekte zorlandığını çünkü herkesin kendisini çocukların bakıcısı olduğunu zannettiğini söylüyor, “Gerçekten insanların sokakta beni durdurup ‘bakıcı’ olup olmadığımı sormalarından yoruldum. İnsanlar iki beyaz çocuğun annesi olduğumu anlamakta zorlanıyor.”