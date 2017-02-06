Genel seçimler öncesinde pek çok resmi kurum ve kuruluşa siber saldırı düzenlendi.

Bilgisayar korsanları Hollanda ve Norveç’teki genel seçimler öncesinde resmi kurumlara saldırı düzenledi. Her iki ülke de saldırıların arkasında diğer bazı ülkelerin yanı sıra Rusya’nın olabileceğinden şüpheleniyor.

Hollanda ve Norveç’te genel seçimler öncesinde pek çok resmi kurum ve kuruluşa siber saldırı düzenlendi. Lahey’den yapılan açıklamaya göre bilgisayar korsaları hükümet yetkililerinin bilgisayar şifrelerini kırmayı denedi. Oslo’dan yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanlığı ve Ordu birimlerinin siber saldırılara hedef olduğu belirtildi. Her iki ülke de saldırıların arkasında diğer bazı ülkelerin yanı sıra özellikle Rusya’nın olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hollanda’nın önemli günlük gazetelerinden Volkskrant’ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, bilgisayar korsanları özellikle Başbakanlık’ta görevli personelin kullandığı bilgisayar şifrelerini ele geçirmeye yönelik saldırı düzenledi ancak bunda başarılı olamadı. Gizli İstihbarat yetkililerinin verilerine göre son altı ayda resmi kurum ve kuruluşlara yönelik yüzden fazla siber saldırı düzenlendi. Siber korsanlar e-posta ve gizli kurum bilgilerini ele geçirmeye çalıştı.

Saldırıların arkasında APT29 ve APT28 korsan gruplarının olduğu tahmin ediliyor. Bu gurupların Moskova yönetimiyle bağlantıda olduğu düşünülüyor. APT29 ve APT28, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nca ABD’ye yönelik siber saldırılardan da sorumlu tutuluyor.

Moskova yönetimi iddiaları geri çevirse de ABD gizli servisi Rus bilgisayar korsanlarının ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın galibiyeti için seçim mücadelesi esnasında bazı manipülasyonlar yaptığını düşünüyor.

Hollanda’da 15 Mart’ta parlamento seçimleri düzenlenecek ve mevcut siber saldırılar nedeniyle seçimlere yurtdışından bir müdahale yapılabileceğinden endişe ediliyor. Rusya haricinde Çinli ve İranlı bilgisayar korsanlarının da Hollandalı makamlara saldırı düzenlediği belirtiliyor.

Norveç’te de benzer saldırılar düzenlendi

Eylül ayında genel seçimlerin yapılacağı Norveç’te de devlet kurum ve kuruluşlarına benzer saldırılar düzenlendiği haber verildi. Norveç İç İstihbarat Kurumu PST’den Arne Christian Haugstöyl, TV2 televizyonuna yayınlanan demecinde son olarak önemli gizli bilgileri hedef alan, dokuz ayrı e-posta hesabına yönelik saldırı düzenlendiğini tespit ettiklerini söyledi. Haugstöyl, saldırıdan APT29 grubunu sorumlu tuttu.

APT29’un hedefinde Norveç Dışişleri Bakanlığı, Norveç Silahlı Kuvvetleri, Radyasyon Güvenliği Koruma Dairesi, bir okul ve muhalefetteki İşçi Partisi’nin meclis grubunun yer aldığı bildirildi. Gizli istihbarat yetkilileri saldırıların kesin amacının ne olduğuna dair araştırmalarının sürdüğünü vurgularken, korsanların gizli bilgilere ulaşmadığı düşünülüyor.

PST, saldırıların müttefik bir ülkeden geldiğini ve saldırıları düzenleyen korsan gurubun Rus yetkililerle bağlantıda olduğunu kaydetti.