Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster’e veda etti

‘Kim Milyoner Olmak İster’ sunucusu Selçuk Yöntem, izleyenlerine veda etti. Programı bundan sonra Murat Yıldırım sunacak.

Selçuk Yöntem, ATV’nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in efsaneleşen sunucusu Kenan Işık’ın beyinkanaması geçirmesinin ardından yarışmayı sunacak isim olarak belirlenmişti.

“BU BENİM SON BÖLÜMÜMDÜ”

Uzun süredir Kenan Işık’ı başarıyla temsil eden Yöntem, dün akşam yayınlanan bölüm ile programa veda etti. Ekibine teşekkür eden Yöntem, “Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, ben veda ediyorum. Bu benim son bölümümdü. Bütün ekibe ve ATV’ye çok teşekkür ediyorum. Allaha ısmarladık” ifadelerine yer verdi.