Rusya’da yas: Uçak kazasında ölenler anıldı

Pazar günü Karadeniz üzerinde düşen Rus askeri uçağının enkazına ulaşmak için çalışmalar devam ederken, ölen 92 kişi için ülke çapında anma törenleri düzenlendi. Hayatını kaybedenler arasında Kızıl Ordu Korosu’ndan 64 müzisyen ve dansçı, dokuz gazeteci, iki üst düzey memur ve Adil Yardım adlı yardım kuruluşunun başkanı Elisaweta Glinka da bulunuyordu.

Kızıl Ordu Korosu’nun Moskova’daki merkezi, havaalanı ve uçağın yakıt ikmalinin ardından yola çıktığı nokta olan Soçi limanına çiçekler bırakıldı. Rus devlet televizyonu eğlence programlarının yayınını iptal ederek kurbanların siyah beyaz resimlerini yayınladı. Bakanlar Kurulu da kazada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün devlet televizyonundan halka hitap etmiş ve ulusal yas ilan etmişti.

Pazartesi günü de devam eden arama ve enkaz çalışmalarına 3 bin 500’den fazla asker, kurtarma çalışanı ve dalgıç katıldı. Çalışmalarda onlarca gemi, helikopter ve insansız hava aracı da yer aldı. Yetkililer kazanın ‘pilot hatası ya da teknik bir sorundan’ kaynaklandığı üzerinde duruyor.

Karadeniz’e düşen Tu-154 tipi uçak, Suriye’deki Hmeymim Üssü’ne gitmek üzere pazar günü Soçi’den havalanmıştı. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Acil kurtarma ekiplerinin kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta, 50 ila 70 metre derinlikte uçağa ait parçalar bulduğu bildirildi. Savunma Bakanlığı kazadan sağ kurtulan olması ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.

Dört olasılık öne çıkıyor

Uzmanlar uçak kazasına “terörist bir saldırının” sebep olmadığı görüşünde. İncelemeler dört olasılık üzerinde yoğunlaşıyor: Pilot hatası, teknik bir sorun, kötü yakıt veya motora yabancı bir cisim kaçması. Daha önce uçağın acil yardım sinyali göndermediği açıklanmıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı pazartesi günü yapılan arama çalışmalarında sahilden yaklaşık bir deniz mili uzakta ve yaklaşık 27 metre derinlikte uçağın enkazına ait başka parçalar tespit edildiğini açıkladı. Şimdiye kadar 11 kurbanın naaşı ve yaklaşık 86 ceset parçası, kimlik tespiti için Moskova’ya gönderildi. Kazanın nedenini aydınlatacak bilgileri ve kokpit konuşmalarını içeren kara kutular ise henüz bulunamadı.

Almanya’dan taziye mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier kazanın ardından Moskova yönetimine taziyelerini gönderdi. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ise taziye mesajında kazada hayatını kaybedenlerin “Rus milleti için acı bir kayıp” olduğunu ifade etti.

Kızıl Ordu Korosu, Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim Üssü’nde görev yapan Rus askerlerine konser verecekti. Rus ordusu, mayıs ayında tanınmış orkestra şefi Valeri Gergiyev ve ekibini, IŞİD’den kurtarılan Palmira antik kentinde konser vermek üzere Suriye’ye göndermişti.