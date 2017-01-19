RSF: Dink cinayeti aydınlatılsın

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Hrant Dink cinayetinin 10’uncu yıldönümü öncesinde cinayetin “nihayet eksiksiz” bir biçimde aydınlatılmasını istedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya Başkanı Christian Mihr Berlin’de yaptığı açıklamada “Başından beri Hrant Dink cinayetinin küçük bir fanatikler grubunun eylemi olmadığı yönünde işaretler vardı” dedi. Kamu görevlilerinin de suça iştirak ettiği yönünde ipuçları olduğunu vurgulayan Mihr cinayetin arkasında olan isimlerin yargılanması gerektiğini söyledi. Christian Mihr “davanın siyasi amaçlarla istismar edilmemesini” istedi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Şişli’deki gazete binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Cinayetin tetikçisi 19 yaşındaki Ogün Samast babasının ihbarı üzerine Samsun Otogarı’nda jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlk dava Nisan 2007’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Mahkeme 17 Ocak 2012’de verdiği kararda cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Yasin Hayal’e müebbet hapis cezası verirken, cinayetin arkasında bir örgütün bulunmadığına hükmetti. “Yasin Hayal’in İstanbul’a giderek ne pahasına olursa olsun Hrant Dink’i öldüreceği” yönünde polise bilgi veren polis muhbiri Erhan Tuncel de mahkemenin bu kararıyla serbest bırakıldı.

10 Şubat 2010’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yolları tükenmemiş olmasına karşın bir istisnada bulundu. AİHM etkin soruşturma yürütülmediği ve Dink’in yaşam hakkı korunmadığı yönünde karar vererek Türkiye’yi mahkûm etti.

13 Mayıs 2013 tarihinde Yargıtay 9. Ceza Dairesi mahkemenin “suç örgütü” olmadığı yönünden verdiği kararı bozdu ve Dink cinayeti dosyasını yerel mahkemeye gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 13 Ocak 2015’te Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nde görevli polis memurları Muhittin Zenit ve Özkan Mumcu tutuklandı. Yine dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi’nde görevli Ercan Demir, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, Emniyet İstihbarat Dairesi C Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer soruşturma kapsamında tutuklandı.

Yaklaşık 10 yıllık hukuk süreci sonucunda Hrant Dink’in öldürülmesi emrinin kim veya kimler tarafından verildiği belirsizliğini koruyor.