Reina saldırısıyla ilgili 9 kişi tutuklandı

İstanbul Ortaköy’de Reina adlı gece klübüne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlı Çarşamba günü İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde (TEM) gözaltında bulunuyordu.

Zanlılardan 9’u çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, mahkeme 9 şüphelinin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Reina saldırısına ilişkin 31 Ocak Salı günü çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan 1 şüpheli hakkında yapılan itiraz sonucunda yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekipleri karar doğrultusunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’de Reina adlı gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş, 69 kişi de yaralanmıştı.