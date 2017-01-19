Reina saldırganını eşi yaktı

Reina saldırganı, IŞİD üyesi Abdulkadir Masharipov’un Esenyurt’ta yakalanmasında eşi F.A.’nın önemli rol oynadığı ortaya çıktı. F.A.’nın kıskançlığıyla yaptığı itiraflar Reina canisini ele verdi.

Yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği, Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’ya saldırının ardındanhemen Zeytinburnu’na oradan da Başakşehir’de eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı eve giden Abdulkadir Masharipov hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son olarak, örgütün, 6 Ocak’ta hem Masharipov’u hem de ailesini farklı evlere nakletme kararı aldığı ve saldırganın saklanacağı eve giderken 4 yaşındaki oğlunu da yanına aldığı gündeme gelmişti. Esenyurt’ta Masharipov’la birlikte yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından Senegalli Dina’nın Masharipov’un sevgilisi olduğu ve saldırının ardından caniyle beraber evden çocuğu alarak ayrıldıkları ortaya çıktı.

CANİNİN EŞİ, ÇOCUĞUNDAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Anne F.A. oğlundan ayrılmak istemedi. Ama terörist eşini dinlemedi. F.A. 2 yaşındaki kızıyla Pendik’teki başka bir hücre evine götürüldü. Pendik’teki evde F.A. teröristlerden şunu duydu: Masharipov, IŞİD‘li kadın terörist Senegalli Dina’ya imam nikahı kıymıştı. Esenyurt’taki hücre evinde yaşıyorlardı.

ALDATMA ŞOKU!

F.A. kocasına hem oğlunu götürdüğü hem de Dina ile kendisini aldattığı için çok kızmıştı. Tam bu sırada 11 Ocak’ta polis Pendik’teki hücre evini basıp F.A.’yı yakaladı. F.A. kocasının Esenyurt’ta bir hücre evinde Dina ile kaldığını öğrenmişti. Ancak evin adresini bilmiyordu. Polise bunu söyledi.

ALDATILDIĞI İÇİN ÇOK KIZDI

Aldatıldığı için çok kızan F.A.’nın polise verdiği bilgiler teröristin yakalanmasına yardımcı oldu. Nitekim, İstanbul Valisi Vasip Şahin de “Eşinden alınan önemli bilgiler, eşine yardım edenlerden alınan bilgiler operasyonun genişletilip teröristin yakalanmasında önemli rol oynadı” dedi.

“SENİ SEVİYORUM DİNA” NOTU ELE VERDİ

Hücre evinde Iraklı militan ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somalili Aysha M. (27) ve Mısırlı Tene Trare (26) de gözaltına alındı. DEAŞ’a katılmak üzere Türkiye’ye gelen kadınların, Masharipov’a ödül olarak DEAŞ’ın gönderdiği belirlendi. Masharipov’un 3 kadın arasından Dina A.’yı seçtiği ve dini nikah kıydığı öğrenildi. Reina katliamcısının evinden çıkan notta “Seni Seviyorum Dina” ifadesi dikkat çekmişti.