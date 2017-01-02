“Reina saldırganı” dedi ifade verdi

İstanbul Ortaköy’de yeni yıl kutlaması sırasında Reina gece kulübüne yönelik terör saldırısının zanlısı olduğu iddiasıyla fotoğrafları bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan Ramazan İ., Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, ifade verdi.

Ramazan İ.’nin avukatı Mustafa Serdar Akdoğan, emniyet müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısını lanetlediklerini söyledi.

Müvekkilinin fotoğraflarının, bazı internet sitelerinde, saldırının failiymiş gibi gösterildiğini belirten Akdoğan, bunun bir sorumsuzluk örneği olduğunu ifade etti. Akdoğan, müvekkili Ramazan İ. ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldiklerini, olayla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını ifade ettiklerini anlattı. Akdoğan, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü’ne de gerekli beyanları sunduklarını dile getirerek, “Bu olayı sorumsuz bir şekilde basına yansıtan ve müvekkilimin mağdur olmasına sebep olan bazı kuruşlardan, şahıslardan ve sosyal medyayı kullanarak sorumsuz bir şekilde ülkenin gündemini değiştirmeye çalışan, aynı zamanda Türkiye doğumlu Kazakistan vatandaşı olan müvekkilimi hedef gösteren kişilerden şikayetçisiyiz ve dilekçemizi emniyet müdürlüğüne verdik. Yarın da Bakırköy adliyesine giderek detaylı bir şekilde şikayet dilekçemizi sunacağız” diye konuştu. Bu menfur saldırıdan dolayı tüm vatandaşlara başsağlığı, yaralılara da acil şifa dilediklerini belirten Akdoğan, “Vatanını, milletini seven kişiler ve gençler olarak müvekkillerim her zaman sorumlu bir şekilde davranmaya devam edeceklerdir” ifadesini kullandı.