PlayStation Plus bedava oluyor!

PlayStation 4 sahiplerine iyi haber geliyor: eğer zaten kayıtlı değilseniz, Sony düzenleyeceği ‘multiplayer haftası’nda PlayStation Plus’u geçici olarak ücretsiz yapacak.

Bütün PlayStation Plus avantajlarını vermektense, Sony kayıtlı olmayan oyunculara sahip oldukları oyunların multiplayer içeriklerini denemeleri için bir şans vermek istiyor.

PlayStation resmi blog’unda paylaşılan açıklamaya göre bu etkinliğe katılmak oldukça basit: “Tek yapmanız gereken arkanızı yaslanmak ve en sevdiğiniz oyunları alıp PS4’dünüze takmak. Bütün online içeriklerin kullanıma açıldığını göreceksiniz.”

Oynaması Ücretsiz

Ücretsiz deneme hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa’da yayınlanacak. Avrupalı oyuncular 22 Şubat Çarşamba saat 22:00’den 26 Şubat Pazar saat 23:59’a kadar PlayStation Plus’tan faydalanabilecek. Amerika’da ise bu süre bir gün daha uzun olacak, 17 Şubat’ta başlayacak olan ücretsiz deneme süresi, 26 Şubat’ta bitecek.

Ücretsiz deneme süresi bittiğinde online özellikleri kullanmaya devam etmek isterseniz PlayStation’ınıza cüzdanınızı açmanız gerekecek. Ancak tam üyelik sadece online özelliklere erişim sağlamıyor, ayrıca her ay iki PS4 oyununu ücretsiz olarak indirebilir, ayrıca özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Türkiye’de 12 aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı 149,99TL.