O ülkeye AB’den vize muhafiyeti
Onlar Schengen bölgesine vizesiz olarak giriş yapabilecek…
03 Şubat 2017 Cuma, 07:41
Gürcistan’ın Schengen bölgesine vizesiz olarak girişini onaylayan karar Avrupa Parlamentosu’nda 66 aleyhte oya karşı 553 oyla kabul edildi. Karar ülkede sevinçle karşılandı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada, Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizelerin kaldırılması kararı alınmasının ardından başkent Tiflis’in sembollerinden Tiflis Kulesi ve Barış Köprüsü, Avrupa Birliği (AB) bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Brüksel’de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin kaldırılması kararının 66’ya karşı 553 oyla kabul edildiğini duyan Gürcü vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
Tiflis’in sembollerinden, Mtatsminda Tepesi’ndeki Tiflis Kulesi ve Kura Nehri üzerinde bulunan Barış Köprüsü, AB bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
AP Genel Kurulunda verilen vize muafiyeti kararı, akşam saatlerinde Tiflis’in merkezinde düzenlenen bir konserle kutlandı.