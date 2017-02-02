Komik asgari ücret zammı

Türkiye’de asgari Ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret 2017 ne kadar olacak sorusuna flaş bir yanıt geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “2017’de asgari ücret 1404 liranın altına düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacağımız düzenlemeyle sağlayacağız” diye konuştu. Asgari ücret artınca isteğe bağlı sigortalıların da SGK’ya ödedikleri prim artacak. Bu kapsamdaki Bağkurlu, aylık 569 lira ödeyecek.

6.5 milyon çalışanı ilgilendiren 2017 asgari ücreti 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal milyonlarca asgari ücretlilerin merakla beklediği haberi verdi. Ağbal, “Asgari ücret 2017’de 1404 liranın altına düşmeyecek” dedi. Asgari ücret 1300 liradan 1404 liraya çıkınca çok şey değişti. SGK’ya yapılacak borçlanma tutarları, gelir testi sınırı, işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi ödemeleri yeniden belirlendi, işte çalışma hayatındaki yeni tarifeler… Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet, 5 TİSK ve 5 Türk-İş temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNDENDE YARARLANACAKLAR

Vergi ve prim borcu yapılandırmasında bir kısım vatandaşların peşin veya taksit ödeme imkanını kullanamadığını hatırlatan Ağbal, şunları söyledi:

“Mayıs ayına kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar. Taksit ödeme imkanını seçen aralık ve ocakta taksitlerini ödeyen işletmelerimiz önümüzdeki şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin vergi ile prim ödemeleri var. Onları mayıs ayı sonrasına erteledik. Ödenmeyen bu paralar için faiz almayacağız.”

ASGARİ ÜCRET VERGİ DİLİMİNE GİRMEYECEK

Asgari ücret 2017’de vergi dilimine girmeyecek. Yani asgari ücret 2017 yılı boyunca 1.404 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET İLE TÜM ÖDEMELER DEĞİŞTİ

BAĞKUR PRİMİ YÜKSELDİ

Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf Bağkur primi ödüyor. Asgari ücretteki artış Bağkur primlerini de artırıyor. Buna göre; geçen yü 568 lira olan en düşük prim 613.23 liraya çıkacak. Primini düzenli ödeyen indirimden yararlanacak ve 525 lira ödeyecek. En yüksek Bağkur primi 1599.28 lira olacak. Tarım Bağkur primi en düşük 491 lira olacak, düzenli ödeme yapanınki 419 liraya inecek.

DAHA ÇOK BES KESİNTİSİ

Bireysel Emeklüik Sistemi (BES), 1000 kişi ve üzeri çalışanı olan firmalarda 1 Ocak itibarıyla otomatik hale geldi. Sırayla tüm şirketler sisteme dahil olacak. Bu şirketlerdeki çalışanların maaşından prime esas kazancın yüzde 3 oranmda kesinti yapacak. Asgari ücretliden kesilecek tutar 53.32 lira olacak.

En yüksek kesinti ise 399.9 lira. Devlet aylık kesintinin yüzde 25’i kadar katkı sağlayacak. 2017’de alınabilecek en yüksek devlet katkısı 5332 lira olacak.

İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM

Asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşı zamlandı. Buna göre; en yüksek işsizlik maaşı 1318 liradan 1421 liraya, en düşük 659 liradan 710 liraya çıktı. İşsiz kalanın maaşı ne olursa olsun bu iki limitin dışına çıkılamıyor. Doğum ve askerlik borçlanması pahalandı Doğum ve askerlik borçlanması emeklüik için zaman ve prim kazandırıyor. Borçlanmanın bir bedeli var. Bu bedel, 1 Ocak itibarıyla arttı. 2017’de doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişi SGK’ya bir günlük borçlanma için en az 18.96 lira ödeyecek. Örneğin; 18 ay askerlik yapan bir sigortalı borçlanmak için 10 bin 238 lira ödeyecek. 2016’ya göre artış 751 lira. Tek çocuk için borçlanan anne 2016’ya göre 1002 lira fazla yani 13 bin 651 lira ödeyecek

İsteğe bağlı olan 569 lira ödeyecek

Asgari ücret artınca isteğe bağlı sigortalüarın da SGK’ya ödedikleri prim artacak. Bu kapsamdaki Bağkurlu, aylık 569 lira ödeyecek. El emeğiyle üretim yapıp (örgü, dantel, mantı gibi) satanlar 24 gün üzerinden 455 lira ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı sayılacak

65 YAŞ ALMAK KOLAYLAŞTI

65 yaş aylığı bağlanabilmesi için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (vergi iadesi-AGÎ hariç) üçte birinden düşük olması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla bu sınır 423.5 liraya çıktı. Geçen yıl 392 liraydı. Gelir şartını aşmak artık daha kolay.

GELİR TESTİNE SINIR 592

Yaşadığı hane kişi başına düşen gelir asgari ücretin (1777.5 TL) birinden düşük olan kişüerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Ocak itibarıyla yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir 592 liranın altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek.

GÜNDELİKÇİ PRİMİ

Ocak itibarıyla evinde ayda 1 gün sigortalı gündelikçi çalıştıran kişinin ödemesi gereken prim miktarı 1.18 liraya çıktı. 30 gün asgari ücretten gündelikçi çalıştıran bir kişi ise 666 lira prim ödeyecek.

HERKESE YARADI

Asgari ücretteki yüzde 8’lik artış Asgari Geçim îndirimi’ni (AGÎ) yukarı çekecek. Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlam ma geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişüere bakarak, çalışanın ödediği Gelir Vergisi’nin çalışana iade edilmesi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 hükümet, 5 TİSK ve 5 Türk-İş temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.