KKTC’de zamlandı

2017 yılının ilk asgari ücreti brüt 2 Bin 20 TL olarak belirlendi. 2017’nin ilk asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda yeni asgari ücret oy birliği ile onaylandı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in başkanlık ettiği toplantıya Komisyon Başkanı Süleyman Göktaş, işveren kesimi adına Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Vekili Mustafa Araoğlu ve işçi kesimini temsilen Hür İş Başkanı Yakup Latifoğlu katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerine çıkartılması için hükümetin büyük bir kararlılık gösterdiğini kaydederek, yeni asgari ücretin brüt 2 bin 20 TL olmasına oy birliği ile karar verildiğini söyledi.

Saner, İşveren Sendikası ve işçi temsilcilerine uzlaşılarından dolayı teşekkür ederken, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.