Kitap okuyan mahkum daha erken tahliye oluyor

Brezilya’da hapishane mahkumlarına yönelik 2013 yılında bir proje geliştirildi. Kitap okumayı teşvik etmeye yönelik projenin ülkeler tarafından da örnek alınması arzulandı. Projeye göre kitap okuyacak mahkumların, mahkumiyet sürelerinde indirime gidilmesi öngörülüyor. “Özgürlüğün İçin Oku” isimli projede mahkumlar hapishaneye girdikleri andan itibaren okuyacakları her kitap için tahliye sürelerinde indirime gidilecek.

Kitap okuyan mahkumların, okudukları kitaba ilişkin bir değerlendirme ödevi yazacak ve cezalarında 4 gün indirim alabilecek. Ceza indirimi yılda 12 kitapla sınırlandırılmış durumda. Diğer bir ifade ile mahkumlar, kitap okuyarak yılda en fazla 48 gün indirim alabilecek.

Proje, Brezilya dışındaki ülkelerde de ilgi görüyor. Alman hukukçu Michael Köhne “Yeni ceza politikası” adlı bir dergide bu projeyi irdeleyen bir yazı yazarak olumlu görüş bildirdi. Köhne yazısında Almanya’daki eyaletlere bu tarz bir projeyi uygulama çağrısında bulundu.