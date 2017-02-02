İsveç, Irak Havayolları’nın uçuşlarını yasakladı

İsveç Ulaştırma Dairesi, Avrupa Birliği’nin (AB) güvenlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle Irak Havayolları’nın bütün uçuşlarını yasakladığını açıkladı. Açıklamada, Irak Havayolları’ndan daha önceden alınmış bileti bulunan yolcuların mağduriyetinin farkında olunduğu ancak güvenlik şartlarını karşılamayan bir şirkete uçuş izni verilemeyeceği kaydedildi.