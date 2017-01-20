iPhone 7’ye büyük zam. İşte yeni fiyatlar

Türkiye’de Samsung’tan sonra Apple da başta iPhone 7 olmak üzere tüm fiyatlarına yüzde 18’i aşan zam yaptı.

Apple’ın internet mağazasında yer alan fiyatlara göre iPhone 7 modelleri 600 lira ile 900 lira arasında zamlandı. Bu zamla iPhone 7’nin en ucuz versiyonu olan 32 GB’lik cihazın fiyatı 3 bin 199 liradan 3 bin 799 liraya çıktı.

iPhone 7 Plus 32 GB’lik kapasiteli modelin fiyatı 3 bin 749 liradan 4 bin 449 liraya kadar yükseldi.

En pahalı iPhone modeli, iPhone 7 Plus 256 GB’nin yeni fiyatı 5 bin 449 lira ile rekor kırdı. Apple’ın yaptığı zamlar sadece iPhone ile sınırlı kalmadı.

Şirketin bilgisayar modeli MacBook Pro’lar zamlardan olumsuz etkilendi. Yeni MacBook Pro’nun en ucuz modeli olan 13 inçlik Touch Bar’sız MacBook Pro’nun fiyatı 5 bin 999 TL’den 6 bin 999 liraya çıktı. Touch Bar’lı modellerin satış fiyatları ise 8 bin 499 liradan başlıyor.