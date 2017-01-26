Hem hakem hem oyuncu olunmaz

Türkiye’deki Anayasa değişiklikleri, Avrupa Konseyi’nde masaya yatırıldı. AİHM eski yargıcı Rıza Türmen, gücün tek bir kişi elinde toplanması uyarısı yaparak, “Futbol maçında hem hakem hem oyuncu olamazsınız” dedi.

Türkiye’de anayasa değişikliği, 15 Temmuz sonrası olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ve bu kapsamda yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumu Strasbourg’da Avrupa Konseyi’nde düzenlenen bir panelde masaya yatırıldı.

Panelin konuşmacılarından Rıza Türmen, 15 Temmuz sonrası OHAL ilanının, ulusun varlığını tehdit eden darbe girişimine karşı “meşru bir yanıt” olduğunu, ancak OHAL’in “temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak için mazeret olarak kullanılmaması gerektiğini” söyledi.

Anayasa’nın 15’inci maddesi gereği “OHAL’in uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerle uyumlu olması zorunluluğuna” işaret eden Türmen, 15 Temmuz sonrası yayımlanan KHK’lar ile bazı temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını dile getirdi. OHAL altındayken KHK’lar ile yasaların değiştirilemeyeceğini savunan Türmen, HDP üyesi belediye başkanlarının hükümet tarafından atanmış resmi görevlilerle değiştirilmesini “yapısal değişiklik” olarak değerlendirerek, bu tür uygulamaların KHK’ları “illegal” hale getirdiğini söyledi. Türmen, son KHK’daki bazı düzenlemelerin ise “olumlu görünmekle birlikte yeterli olmayacağı” görüşünü savundu.

Özgürlüklerin olmadığı ortamda referandum

Anayasa değişikliğinin demokratik açıdan “sorunlarla dolu” olduğuna dikkat çeken Türmen, değişiklik hazırlanırken “toplumsal tartışma yaşanmadığını”, “Meclis’te oylama sırasında gizli oy ilkesine uyulmadığını”, referandumun ise “ifade, toplantı ve basın özgürlüğünün olmadığı bir ortamda düzenleneceğini” söyledi. Hazırlanan anayasa değişikliğinin “tüm gücün tek bir adamın elinde toplanmasına neden olacağını” belirten Türmen, “Bir futbol maçında hem hakem hem de oyuncu olamazsınız” ifadelerini kullandı.

Sancar: Türkiye pazarlık yaptı

Panelde konuşan HDP milletvekili Mithat Sancar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) bu hafta Strasbourg’daki genel kurul toplantılarında Türkiye’deki gelişmeleri gündemine almamış olmasını eleştirdi. Türk hükümetinin AKPM’deki Türkiye oturumunu engellemek için “bazı Avrupa başkentlerinde pazarlıklar yaptığını” iddia eden Sancar, “Türkiye’nin Avrupa’nın büyük güçlerine ne verdiğini bilmiyoruz ama ne aldığı ortada. Avrupa’da Türkiye’deki demokrasi ve insan hakkı ihlallerinin görmezlikten gelinmesini elde etti” şeklinde konuştu.