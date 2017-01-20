HDP Batman Milletvekili Başaran gözaltına alındı

Bir milletvekiline daha soruşturma

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, “terör örgütüne yardım ve yataklık” iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Başaran için yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde Ankara’da gözaltına alınarak emniyete götürülen Başaran’ın, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.