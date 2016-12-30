‘Terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Şık savcıya verdiği ifadede, “Gazeteciliği böyle soruşturamazsınız” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Perşembe günü gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ahmet Şık soruşturmayı yürüten savcı tarafından Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine alındı. Hürriyet’in haberine göre Şık’ın ifadesini İstanbul Basın Savcısı Fahrettin Kerim Yerli aldı.

Ahmet Şık’ın avukatı Tora Pekin DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin savcının yönelttiği sorulara tek tek yanıt vermediğini söyleyerek,

“Gazeteciliği böyle soruşturamazsınız. Bu soruşturmada sorgulanan benim gazeteciliğim ve bu kimsenin haddine değil” şeklinde ifade verdiğini belirtti.

Şık’ın ifadesinin ardından savcının nasıl bir talepte bulunacağı, tutuklama talep edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Suçlama “terör örgütü propagandası yapmak”

Gazeteci Ahmet Şık sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesindeki bazı yazılarda “Türkiye Cumhuriyeti’ni, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilâtını alenen aşağılama” ve “Terör örgütü propagandası yapma” suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına almıştı.

Gazeteci Ahmet Şık “Oda TV Davası”nda yargılanmış, Mart 2011’de tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl cezaevinde yatmıştı. Şık gözaltına alınmadan önce Fethullah Gülen yapılanmasına dair bir kitap yazıyordu. Bu kitap daha sonra, ‘Dokunan Yanar’ adıyla yayınlandı. Şık ayrıca gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte “Ergenekon’da kim kimdir” kitabını yazdı. Bunun yanı sıra Şık’ın “Kontrgerilla ve Ergenekon’u Anlama Kılavuzu”, “Pusu: Devletin Yeni Sahipleri”, “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” adlı kitapları bulunuyor.

Ahmet Şık ve kendisiyle aynı dönemde gözaltına alınan gazeteci Nedim Şener Oda TV davası kapsamında tutuklu bulundukları sırada “ifade özgürlüğünün kısıtlanması” ve “haksız tutuklama” gerekçeleriyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulunmuştu. AİHM oybirliği ile aldığı kararda ifade özgürlüğünün kısıtlandığına hükmetmişti. Mahkeme Ahmet Şık ve Nedim Şener’e manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.