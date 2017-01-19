Galatasaray’a yeni sponsor

Formalara artık onlar ismini verecek

Sürat Kargo, Galatasaray Futbol Takımı’nın kargo sponsoru oldu.

Sponsorlukla ilgili Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine, Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü ile Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alper Maden katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Öğüdücü, “Anlaşma 1,5 yılı kapsıyor. Opsiyonuyla beraber 2,7 milyon lira değerinde bir anlaşma.” dedi.