Fenerbahçe ve Galatasaray’ın parası açıklandı

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte, dünyadaki tüm futbol kulüplerinin 2015-16 sezonundaki mali durumunun değerlendirildiği “Futbol Para Ligi” isimli 20’nci raporunu yayımladı.

Rapora göre, Fenerbahçe, 157,7 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesine 25’inci sıradan girdi.

Geçen seneyi 21’inci sırada tamamlayan Galatasaray ise 155,9 milyon avroluk geliriyle Fenerbahçe’nin ardından 26’ncı oldu.

Zirve yer değiştirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, önceki 11 sezonu zirvede kapatan Real Madrid’i geride bırakarak 689 milyon avroyla en çok gelir elde eden kulüpler listesinin ilk sırasına yerleşti.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde elenmesine rağmen ligi, UEFA Süper Kupa’yı, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve İspanya Kral Kupası’nı kazanan Barcelona, 620,2 milyon avroluk geliriyle listede 2’nci sırada yer aldı.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ise 620,1 milyon avroluk geliriyle Barcelona’nın ardından 3’üncü sıranın sahibi oldu.