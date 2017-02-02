Facebook, TV kanalı kuracak!

Facebook, Apple TV benzeri bir mimari kurmak için uzun süredir yoğun çaba harcıyor. Bu çabalar, nihayet meyvesini verecek gibi gözüküyor.

Facebook, Apple TV gibi set üstü kutu bir TV çözümü ve özel içerik sunmak için yeni bir uygulama geliştirme niyetinde.

Bazı kaynakların The Wall Street Journal sızdırdığı bilgiler, Facebook’un dev medya şirketleriyle lisans anlaşmaları yapmak için yoğun görüşmeler yürüttüğü yönünde.

Şimdilik söz konusu uygulama ve set üstü çözümü hakkında pek fazla ayrıntı yok, ancak şunu da unutmamamız gerekir: İddialara göre şirket, geçen yazdan beri proje üstünde çalışıyor.

Yeni platform, standart Facebook uygulamasının büyük ekranlı bir sürümünden çok daha fazlasını içerecek: Spor, diziler, en yeni filmler ve doğal olarak Facebook’ta yayınlanan en çarpıcı içerikler. Kısacası Facebook TV, tüm yönleriyle Apple TV’ye meydan okuyacak.

Peki Facebook neden böyle bir projeye girişiyor? Cevabı basit, sosyal medya servisinin, internetteki reklamlarla elde edebileceği gelir kısıtlı. Öte yandan beyaz camda, gün aşırı rast geldiğimiz görüntülü reklamlardan çok daha fazlası var ve bu muazzam bir gelir anlamına geliyor.

Fortune dergisi tarafından “Dünyanın en güçlü kadını” Facebook Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, “Facebook’un 5 yıl içerisinde yüzde yüz video içeriğine yoğunlaşacağını” açıklamıştı.

NFC Etiketlerine Telefonunuzu Dokundurarak Yapabileceğiniz 7 Şey videomuzu izlemek için buraya tıklayın!