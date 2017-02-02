En çok kazanan Fenerbahçe

UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine toplam 150 milyon Euro dağıtıldığını duyurdu.

UEFA’dan yapılan açıklamada, EURO 2016’nın eleme ve final aşamasında milli takımlara oyuncu gönderen UEFA üyesi 54 federasyona bağlı 641 kulübe, elde edilen gelirlerden 150 milyon euro dağıtıldığı bildirildi.

Turnuva ve ulusal takımlara sağlanan katkıdan dolayı yapılan ödemenin 100 milyon euroluk kısmının finallerde sahaya çıkan futbolcuların kulüplerine pay edildiği, 50 milyon avroluk bölümün ise elemelerde boy gösteren oyuncuların takımlarına paylaştırıldığı belirtildi.

UEFA üyesi 54 federasyon arasından en fazla para ödülünü 38 milyon 329 bin euro ile İngiliz kulüpleri elde etti. Alman ekiplerinin 18 milyon 483 bin euroluk gelirle ikinci olduğu sıralamada, İtalyan takımları ise 15 milyon 822 bin euroyla üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK KAZANAN JUVE

Pay alan kulüpler arasında ilk sıra, 3 milyon 484 bin euroyla Juventus’un oldu. İtalyan temsilcisini, 3 milyon 394 bin euro ile İngiltere’nin Liverpool takımı ve 3 milyon 66 bin euroyla aynı ülkeden Tottenham izledi.

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Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Ligde mücadele eden 28 Türk kulübü, EURO 2016 eleme ve finallerinden toplam 6 milyon 781 bin euro gelir elde etti.

Fenerbahçe, bir milyon 516 bin euroyla UEFA’nın EURO 2016 için dağıttığı para ödülünden en fazla pay alan takım oldu. Beşiktaş, bir milyon 243 bin euroyla ikinci, Galatasaray ise bir milyon 13 bin euroyla kendine üçüncü sırada yer buldu.