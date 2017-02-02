Demet’ten Işın Karaca’ya 25 bin liralık hediye

29 Aralık’ta Tuğrul Odabaş ile nikahlanan Işın Karaca, nikah şahidi olan Demet Akalın’ın gelememesine kırılmıştı.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 29 Aralık’ta Tuğrul Odabaş ile nikahlandı. Demet Akalın törende nikah şahidi olacaktı fakat kızı Hira hastalanınca son anda nikaha gidememişti.

DÜĞÜN HEDİYESİ 25 BİN LİRALIK YÜZÜK ALDI

Işın Karaca bu durum üzerine Akalın’a darılmıştı. Demet Akalın, Karaca’ya düğün hediyesi olarak 25 bin TL’lik yüzük aldı. Yüzüğü verirken iki arkadaş barıştı.