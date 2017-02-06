Cumhurbaşkanı adayından hologram mesaj

Fransa’da ilk turu 23 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için yarışan adaylar kampanyalarına hız verdi.

Aşırı solun adayı liberalizm karşıtı Jean-Luc Melenchon, dün iki şehirde miting düzenledi. Melenchon Lyon’daki mitinginden aynı anda hologram teknolojisiyle Paris’teki destekçilerine seslendi: “Avrupa bütçe anlaşmasının bağlayıcılığı olduğu sürece ilerici politikalar yürütmek mümkün değil. Bu anlaşmalardan çekilmek zorundayız. Değişimin önkoşulu bu.”

Diğer yandan Sosyalist Parti’de geçtiğimiz hafta önseçimi kazanan Benoit Hamon Paris’te parti genel merkezindeydi. Cumhurbaşkanı adaylığı resmiyet kazanan Hamon da kampanyasına start verdi.