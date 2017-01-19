Çığ oteli yuttu, onlarca ölü var

İtalya, dün gün boyu deprem paniği yaşadı. Akşam ise Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort’a çığ düştü. Sabaha kadar zamanla yarışan kurtarma ekipleri, gün ağarınca korkunç tabloyla karşılaştı. Reuters haber ajansı, en az 30 kişinin cesedinin bulunduğunu bildiriyor.

İtalyan SkyTG24 televizyonu, bazı cesetlere otelin içinde ulaşıldığını aktarıyor.

Kar kütlesinin hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle harekete geçtiği tahmin ediliyor. Çığı otel dışında olan iki kişi cep telefonlarından acil numaralara SMS göndererek haber verdi.

Haberi Facebook’taki kişisel hesabından duyuran Pescara Valisi Antonio Di Marco, “Ne yazık ki korkunç bir trajedi yaşandı. Öyle görünüyor ki kurbanlar var ama bunu doğrulamamız gerekiyor” mesajını paylaştı.

Deniz seviyesinden bin 200 metre yüksekte bulunan otele dün 20 kişi kayıt yaptırmıştı.

DEPREM FIRTINASI

En büyüğü 5.7 olan çok sayıda depremin sarstığı ülkede, Castel Catagna beldesinde bir kişi enkaz altında kalarak öldü. Merkez üssü Roma’ya 100 kilometreden uzak olan depremler, başkentte binaları salladı. Metro kapatılırken, Roma’da yaşayanlar evlerinden sokaklara fırladı.

Castiglione Messer Raimondo beldesinde itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu enkaz altından kurtardı.

Deprem bölgesindeki çetin kış koşulları ve kar yağışı, ekiplerin yardım ulaştırmasını güçleştiriyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden bölgede binlerce kişi elektriksiz kaldı.