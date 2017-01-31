Cami saldırısında 27 yaşındaki öğrenci tutuklandı
Sır perdesi aralanıyor
Kanada’nın Quebec kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak Fransız-Kanadalı bir zanlının tutuklandığı açıklandı.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre, olay sonrası ‘şüpheli olarak’ gözaltına alınan Fas kökenli bir kişinin ise tanık olarak değerlendirilmeye başlandığı açıklandı.
ZANLI AŞIRI SAĞ GÖRÜŞLERİ İLE TANINIYORDU
Saldırının tek zanlısı konumundaki Alexandre Bissonnette’in olay sonrası Quebec’in biraz dışındaki bir bölgede aracının içinde gözaltına alındığı öğrenildi. Bissonnette’in polisi arayarak ‘işbirliği’ yapmak istediğini söylediği de bildirildi.
CBS televizyonunda yer alan habere göre, 27 yaşındaki Bissonnette, saldırının gerçekleştiği camiye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Laval Üniversitesinde siyaset bilimi ve antropoloji öğrenimi görüyordu.
TRUMP VE LE PEN’İN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI BEĞENMİŞ
Quebec emniyeti saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Laval Üniversitesi’nde profesör olan 60 yaşındaki Khaled Belkacemi’nin de bulunduğunu açıklamıştı. Kanada medyası, zanlı Bissonnette’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Fransız Ulusal Cephesi lideri Marine Le Pen’in sosyal medya hesaplarını beğendiğini de duyurdu.
‘Mülteciler Hoşgeldiniz’ isimli bir kuruluşta çalışan Francois Deschamps isimli yetkili, Alexandre Bissonnette’in aşırı sağ görüşleri ile tanındığını açıkladı.