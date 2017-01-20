Büyükçemece’deki cinayet uyuşturucu trafiğini ortaya koydu

Büyükçekmece’de 2014 yılında lüks bir cipte 2 kişinin öldürülmesinin ardında uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin olduğu iddiasını kuvvetlendirecek bilgi Amerikan Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi’nden geldi.

İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Şerif Zindaşti (21) ile yeğeni Devrim Öztunç’un (25) ciple ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin dava Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken yeni bulgular da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Acı olayın ardından “Daha önce tehdit aldım” diyen işadamı Naci Şerifi Zindaşti, “Beklediğimiz bir şeydi. Çocuklara bir şey yapacaklarını zannetmiyordum. Hedef bendim. Uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi var” demişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından bilgi istenen Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi’nin (DEA) gönderdiği rapor ise tüyler ürpertici. İşadamı Naci Şerifi Zindaşti’nin iddialarını ise doğrular nitelikte. DEA’nın ilettiği yeni bilgilere göre cinayeti uyuşturucu kaçakçılarının işlediği ön görülüyor.

DEA’nın raporuna göre Orhan Ünğan’ın Yunanistan’da yakalanan 2.1 ton uyuşturucudan Naci Şerif Zindaşti’yi sorumlu tuttuğu bilgisine yer verilirken bu husumetten dolayı asıl hedefin Şerif Zindaşti’nin kızı değil kendisi olduğu da belirtildi.

Beş farklı kimlikle İnterpol’den kaçtı

Tonlarca kilo ağırlığındaki uyuşturucu nedeniyle aralarında husumet bulunan Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Sharifi Zindaşti cinayetini azmettirmekle tutuklanan Orhan Ünğan ve aranması bulunan kardeşi İlhan Ünğan ile ilgili DEA’nın raporundaki bilgiler ise dikkat çekici. Türk Emniyet Teşkilatı’nın Mert Pepiç ismine İnterpol’den “kırmızı bülten” çıkardığı ancak şahsın farklı kimlikler kullandığı tespit edildi.

Her ülkeye farklı isimde bir pasaport

DEA tarafından hazırlanan raporda Orhan Ünğan’ın Türkiye doğumlu olduğu ancak son bir kaç yıldır en az beş ayrı sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Ünğan’ın, Hüseyin Polat adına düzenlenen pasaportu Belçika’da, Mert Pepiç adına düzenleneni Hollanda’da, Dimitrius Klamanios adına düzenlenen pasaportun ise başka bir kişinin biyografik verilerinin kullanılarak hazırlandığı ve Yunanistan’da bu kimlik ile dolaştığı belirtildi. Diğer taraftan Hamza Kılıç ve Erhan Begic ve isimlerini kullandığı bilgisi yer aldı.

Avrupa Karadeniz İran üçgeni

DEA’nın, kaçakçılık örgütünün bağlantıları olduğunu belirttiği ağ ise çok geniş. İran, Karadeniz ülkelerinin çoğunluğu, Balkanlar, Batı Avrupa gibi ülkelerde bağlantısı bulunduğu iddia edilen tutuklu Orhan Ünğan ve halen aranan kardeşi İlhan Ünğan ile ilgili Türk Emniyet Teşkilatı dahil Hollanda Ulusal Emniyet Teşkilatı, Romanya Ulusal Polis Teşkilatı, Belçika Federal Polisi, Yunan Ulusal Polis Teşkilatı, Yunan Mali ve Ekonomik Suçlar Birimi ve Yunan Sahil Güvenlik Birimlerinin halen ortak çalışma yaptığı belirtildi.