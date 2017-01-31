Bülent Ersoy bunu da yaptı

Daha öncede Bülent Ersoy yeni yıl öncesi bir AVM’deki mağazayı kapattırarak sevgilisine aldığı kıyafetleri raf mankeni üzerinde kombinleyip çalışanlara denetmişti.

DİVA’NIN İPEK HALI İSTEĞİ KAPALI ÇARŞI’YI AÇTIRDI

Çarşı’nın açık olduğu saatlerde kalabalık nedeniyle rahat alışveriş yapamayacağını düşünen ve yetkililerden özel izin talep eden Ersoy, VIP aracıyla girdiği Kapalıçarşı’da uzun süre incelediği ipek halılardan iki adet satın aldı.