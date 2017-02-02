Beyonce hamile olduğunu açıkladı

Bir süredir ilişkilerinde sorunlar yaşayan ve ayrılacakları iddia edilen Beyonce-Jay Z çifti, bir kez daha çocuk sahibi oluyor.

Son günlerde magazin basınında yer alan haberlerde, Beyonce’un hamile olabileceği belirtiliyordu. Bu iddialar ABD’li şarkıcının, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla doğrulandı.

Hamilelik fotoğrafını yayımlayan Beyonce, ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurdu. 35 yaşındaki yıldız, “Aşkımızı ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İki kez daha kutsanmış bulunuyoruz. Ailemizin iki yeni üyeyle büyüyeceği için minnettarız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz – Carter Ailesi” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcının sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım, kısa sürede 7.1 milyon beğeni alarak, instagram’ın şimdiye kadar en çok beğenilen fotoğrafı oldu.

2008 yılında evlenen ünlü çiftin, 5 yaşında Blue Ivy isminde bir çocuğu bulunuyor.