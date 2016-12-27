Rusya’nın St. Petersburg kentinde Avrupa’nın en büyük kedi kafesi açıldı. Kedi Cumhuriyeti isimli kafenin 60 kediye yuva olacağı belirtildi.

Müzeleriyle ünlü St. Petersburg kentinde, 2012 yılında açılan ve Avrupa’nın ilk kedi kafesi olan Kedi Cumhuriyeti’ne bir şube daha eklendi. Kedi Müzesi’ne bağlı ikinci şube, Avrupa’nın en büyük kedi kafesi oldu.

Liteynıy Caddesi üzerinde bulunan Kedi Cumhuriyeti’nde kentin ünlü kültürel değerlerinden Ermitaj Müzesi’nden ve hayvan barınaklarından 60 kedinin yaşayacağı belirtildi.

Projenin organizatörleri sosyal medyada Kedi Cumhuriyeti’ne gelen ziyaretçilerin istedikleri kediyi sahiplenebilecekleri ve istedikleri kadar ödeme yapabileceklerini duyurdu.

Kafenin başlıca amaçları arasında ise evsiz hayvanları sahiplendirilmesi yer alıyor. Nitekim, kafenin bağlı olduğu Kedi Müzesi geçen yıl 700’den fazla kedinin sıcak bir yuva bulmasını sağlamıştı.

Kedilerin sıklıkla görüldüğü çatı gibi tasarımların bulunduğu kafenin, kentin yeni turistik mekânlarından biri olması bekleniyor.

Öte yandan dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan St Petersburg’daki Ermitaj Müzesi’nin kadrosunda sanat eserlerini farelerden korumak için 50’ye yakın kedi ‘görev yapıyor.’ 18. yüzyılda yaşayan Çariçe Yelizaveta’dan beri Ermitaj’da bulunan kediler turistler arasında da oldukça popüler.

Ermitaj’daki ‘bekçilik’ görevinden emekli olan kediler hayatlarının geri kalanını Liteynıy Caddesi’nde açılan bu Kedi Cumhuriyeti kafesinde geçirecek.

Ermitaj’ın farklı renklerde gözleri olan Tiffany isimli ünlü kedisi de kafeye taşınan kediler arasında.

Ziyaretçiler de Tiffany’i şimdiden ‘Kedi Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’ olarak anmaya başladı.