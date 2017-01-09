Altın Küre’ye “La La Land” damgası

Oscar’ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. “La La Land” adlı müzikal film, aday gösterildiği 7 dalda da ödülleri toplayarak Altın Küre’de yeni bir rekora imza attı.

Oscar’ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. “La La Land” adlı müzikal film, aday gösterildiği 7 dalda da ödülleri toplayarak Altın Küre’de yeni bir rekora imza attı.

Altın Küre Ödülleri, pazar akşamı Los Angeles’ta yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye 1950’lerde altın çağını yaşayan müzikal tarzdaki filmlere büyük bir saygı niteliğinde çekilen ABD’li genç yönetmen Damien Chazelle imzalı “La La Land” filmi damgasını vurdu. Film, aday gösterildiği yedi daldaki tüm ödülleri toplayarak Altın Küre’de yeni bir rekora imza attı.



Başarılı bir caz piyanisti olmaya çalışan Sebastian ile Los Angeles’ta aktris olarak tutunmaya çalışan Mia’nın aşk hiyakesini anlatan film, En İyi Müzikal/Komedi, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo gibi ana ödülleri almayı başardı. Genç yönetmen Damien Chazelle böylece Oscar Ödülleri’nin bu yılki en iddialı yönetmenleri Barry Jenkins (Moonlight) ve Kenneth Lonergan’ı (Manchester by the Sea) geride bırakmış oldu.

Altın Küre’de şimdiye dek en fazla 6 adaylığı ile rekoru bulunan filmler vardı. Bunu 1970’li yıllarda “Guguk Kuşu” ve “Geceyarısı Ekspresi” adlı filmler başarmıştı.

Casey Afflec’in performansı

Filmde caz piyanisti Sebastian’ı canlandıran Ryan Gosling, Komedi ve Müzikal dalındaki En İyi Erkek Oyuncu, Mia’yı canlandıran Emma Stone da En İyi Kadın Oyuncu Ödülleri’ne layık görüldü. “La la Land” ayrıca En İyi Film Müziği Ödülü’ne de layık görülen film oldu.

Altın Küre’de Drama dalındaki En İyi Film Ödülü ise siyahî gay bir ABD’li gencin hikâyesini anlatan Oscar Ödülleri’nin favori filmlerinden “Moonlight”a gitti. Barry Jenkins imzalı film, altı dalda Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilmişti. Ancak sadece bir ödül alabildi.

Drama dalındaki En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise “Manchester by the Sea” adlı filmde gösterdiği olağanüstü performansı ise Casey Afflec’e layık görüldü.

Fransız aktris Isabelle Huppert “Elle” adlı filmde gösterdiği performans ile Drama dalındaki En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. Yönetmen Paul Verhoeven imzalı “Elle”, En İyi Yabancı Film Ödülü’ne de layık bulundu. Böylece Almanya’nın iddialı yapımı, yönetmen Maren Ade imzalı “Toni Erdmann” adlı film geceden eli boş dönmüş oldu.

Meryl Streep’e Yaşam Boyu Onur Ödülü

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü “Nocturnal Animals” adlı filmdeki performansı ile Aaron Taylor-Johnson’ın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü de “Fences” adlı filmindeki rolü ile Viola Davis’in oldu.

Televizyon kategorisinde ise En İyi TV Dizisi Ödülü, Drama dalında “The Crown”ın Komedi dalında ise “Atlanta”nın oldu.

Gecede Yaşam Boyu Onur Ödülü verilen 67 yaşındaki ABD’li efsanevi oyuncu Meryl Streep de politik bir konuşma yapmayı tercih etti. Ödülü’nü gözyaşları içerisinde teslim alan Streep, konuşmasında ABD’nin müstakbel başkanı Donald Trump’ı eleştirerek “Eğer iktidar sahipleri güçlerini, başkalarına zorbaca davranmak için kullanırlarsa, o zaman hepimiz kaybederiz” diye konuştu.

Trump, Streep’e Twitter’dan yanıt verdi. Trump, “Hollywood’un en fazla abartılan oyuncularından Meryl Streep, beni tanımıyor ama dün gece Altın Küre’de bana saldırdı. O, büyük kayıp yaşayan Hillary’nin bir hizmetçisi” ifadelerini kullandı.

Hollwood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından 1944’ten bu yana verilen ödüller, 26 Şubat’ta verilecek Oscar Ödülleri’nin habercisi olarak görülüyor.