Akıncı Rum Lidere Seslendi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ada’daki çözüm müzakerelerini baltalayan enosis krizinin aşılması için Anastasiadis’e seslendi. Akıncı, görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Rum liderin, meclisin aldığı kararı benimsemediğini dünyaya ilan etmesi gerektiğini söyledi. “Bu kararı bertaraf etmesi gerekir” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelecek müzakerenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için Rum lideri Nikos Anastasiadis’in yapması gereken iki şey olduğunu belirterek “Birincisi, bu kararı (Rum meclisinin Enosis kararı) benimsemediğini hem tüm dünyaya hem de kuzeydeki Kıbrıs Türk halkına doğru ve net bir mesaj olarak iletmesidir. İkincisi, benimseyemediği bu kararı bertaraf etmesi gerekir. Bu irade beyanı olmadıkça yapılacak görüşmelerde bir ilerleme sağlamamız ne yazık ki mümkün olmaz. Eğer bu adım atılırsa biz de bu yeni durumu yeniden değerlendireceğiz” dedi.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi meclisinin 10 Şubat’ta “Enosis referandumunun (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması) Rum okullarında kutlanması” yönünde aldığı kararın Kıbrıs Türk halkında tam anlamıyla infiale yol açtığını belirten Akıncı, “Ada’nın Yunanistan’a bağlanması ideali, adamızda yaşadığımız bütün kötülüklerin anasıdır. Bundan dolayıdır ki bu topraklarda nice ocaklar sönmüştür, nice kanlar akıtılmıştır” ifadelerini kullandı. Akıncı, Kıbrıs Türk halkının barış kültürünü inşa etmek için uğraştığını belirterek Kıbrıs’ta iki toplum arasında olmayan güveni daha da kötüye götürecek eylemlere olanak sağlanmaması gerektiğini belirterek, “Dolayısıyla bu alınan karar vahim bir karardır” dedi.

Akıncı, Rum lideri Anastasiadis’in Kıbrıs müzakereleri çerçevesindeki liderler görüşmesinde masadan kalkmasının ardından bir kurgu yaratarak müzakerelerden Kıbrıs Türk tarafının ayrıldığı gibi izlenim oluşturmaya çalıştığını kaydetti. Rum tarafının bununla kendisini aldatmaya çalıştığını ifade eden Akıncı, yaşanan hadiseyi şöyle anlattı: “Herkes bizim çözüm doğrultusunda ne kadar siyasi iradeye sahip olduğumuzu çok açık ve net bir şekilde, en azından son 20 aydır gördü. Dolayısıyla boşuna bir çabadır diye değerlendiriyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Evet biz bu toplantıdan bir noktada ayrılmak durumunda kaldık. Ancak o noktaya bizi getiren Rum liderin kendisi oldu. Her toplantının bir saygı düzeyi olur. Bu saygının dışına çıkıldı.”