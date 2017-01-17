8 kişinin serveti dünyanın yarısının varlığına eşit

Küresel sosyal eşitsizlik dünya çapında hızlı bir biçimde artıyor. Yardım kuruluşu Oxfam’ın yıllık raporu, dünyanın en zengin 8 kişisinin servetinin dünyanın yarısının sahip olduğu varlığa eşit olduğunu ortaya koydu.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin 8 kişinin toplam 426 milyar dolar servete sahip olduğunu, bunun en yoksul 3,6 milyar insanın, yani dünyanın yarısının sahip olduğu varlıkla eşit seviyede olduğunu açıkladı.

Oxfam Genel Müdürü Winni Byanyima bu adaletsiz dağılımın utanılacak bir durum olduğunu söyledi. Siyasiler ise zengin ve yoksullar arasında uçurumun artmasından endişeli olduklarını açıkladı.

Dünyanın en zengin 8 kişisi arasında 75 milyar dolarlık varlığı ile Microsoft’un kurucusu ve yöneticisi Bill Gates birinci sırada geliyor. Facebook’un yöneticisi Mark Zuckerberg’in 44,6 milyar dolarlık geliri bulunuyor ve 6. sırada geliyor. 40 milyarlık gelire sahip Bloomberg bilişim işletmelerinin sahibi Michael Bloomberg ise 8. sırayı alıyor.

Oxfam’ın önerileri

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam bu eşitsizliğin azaltılması yönünde holdinglerden dünya çapında asgari vergi oranlarına göre vergi kesilmesini, vergi cennetlerinin kapısına kilit vurulmasını, uluslararası holdinglerin yaptığı kârlarda ve vergi ödentilerinde şeffaflık uygulanmasını ve çok yüksek gelirler ve varlıklardan özel vergi kesilmesini talip ediyor. Çin ve Hindistan’da yeni elde edilen istatistiklere göre bu ülkelerdeki yoksulların şimdiye kadar tahmin edilenden daha az gelire sahip olduklarını da ortaya çıkarttı.

Oxfam, dünya çapında gelirlerin 1988’den 2011 yılına kadar yaklaşık 11 trilyon 900 milyar euro dolayında arttığını, bu meblağın en fazla dünyanın en zengin yüzde 10’luk kesimine yaradığını açıkladı.

Oxfam, sosyal eşitsizliğe siyasi ve ticarî alandaki bazı hatalı gelişmelerin yol açtığı kanısında. Bu nedenle Oxfam devletlerin kendi ülkelerinin firmaları için en az düzeyde vergi ödemek üzere birbirine karşı rekabete girişeceklerine birbirleriyle daha yoğun olarak işbirliğine girişmelerini talep ediyor. Ayrıca devletlerin sermayedarların çıkarlarından ziyade, dikkatlerini çalışanlara ve çevresel etkilere yoğunlaştırması da talep ediliyor.