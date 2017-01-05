8 bin Türk askeri Suriye’ye mi giriyor?

TSK’nın El Bab harekatı kapsamında yeni bir operasyona hazırlandığı ve bu kapsamda 8 bin askerin Suriye’ye gireceği ileri sürüldü.

El Bab operasyonunda IŞİD’in son saldırısının ardından yeni bir planlamaya gidildiği ileri sürüldü. İddiaya göre, yakın dönemde başlayacak operasyonda Türk askeri bölgeye tek başına girecek, ÖSO operasyonda destek güç olarak görev yapacak.

Haber7 sitesinin aktardığına göre, 16 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından kısmen ertelenen operasyon için silah ve cephane takviyesi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hazırlıklarını tamamladı. Asker sayısı 8 bine çıkarılan bölgede 3 farklı üs inşa edildi. Dün muhtarlar toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’deEl Bab operasyonunu inşallah kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidiyoruz. İnşallah bu çok yakın bir zamanda hallolacak. Ardından Menbiç başta olmak üzere, terör örgütlerinin yuvalandığı diğer bölgeleri de temizlemekte kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.