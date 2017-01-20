10 yıl geçti hala belirsizlik sürüyor

Gazeteci Hrant Dink, ölümünün 10’uncu yılında İstanbul’da Agos gazetesinin önünde vurulduğu noktada anıldı. Rakel Dink, 10 yıldır aydınlatılamayan cinayetle ilgili devleti suçladı.

10 yıl önce, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde vurularak öldürülen gazeteci Hrant Dink, vurulduğu yerde anıldı. Hrant Dink için düzenlenen anma törenine binlerce kişi katıldı. Törende “Yaşasın halkların kardeşliği” ve “Hrant’la Ermeni Tahir Elçi ile Kürdüz” sloganları atıldı. Hrant Dink’in öldürüldüğü noktaya Ermenice, Kürtçe ve Türkçe “Hrant için adalet” yazılı döviz ve çiçekler bırakıldı.

Törende bir konuşma yapan Hrant Dink’in eşi Rakel Dink “Bu cinayetin faili öyle görünüyor ki tüm kademeleriyle devlettir. Bu halkın vicdanının bunu anlamak için 10 yılda ortaya saçılan kepazeliğin ötesinde bir şeye ihtiyacı da yoktur. Yok, eğer devlet değilse yine o devlet, kendi içindeki taşları ayıklamakla sorumludur” diye konuştu.

“Bir ara Ergenekon’muş gibi yaptılar”

“Birkaç milliyetçi gençten oluşan örgüt gitti, yerine FETÖ geldi. Bir ara Ergenekon’muş gibi yaptılar ama bizim davayı teğet geçti” diyen Rakel Dink, “Devlet her seferinde kuyruğunu olay yerinde bırakıp ‘işte iblis’ diyor. Ne yalan, ne doğru. Yılanın peşinden gitmek yerine yılanın gömleğiyle uğraşmaktan ne zaman yorulacağız?” ifadesini kullandı.

Rakel Dink “Tanrı`yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı’yı sevemez” diye konuştu.

Türkan Elçi’den Rakel Dink’e destek mesajı

Hrant Dink davasının Türkiye’nin demokratikleşmesinin anahtarlarından biri olduğunu kaydeden Dink “Tüm bu yaşananlar içinde bizlere gelecek adına hâlâ umut veren tek şey, halkın bu cinayeti vicdanlarında mahkûm etmesidir“ diye konuştu.

Diyarbakır’da vurularak hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de öldürülüşünün 10’uncu yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için bir mesaj paylaştı. Elçi, Twitter hesabından Rakel Dink ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ile birlikte “Bizi bu karanlıktan kurtaracak tek güç adalettir” mesajını paylaştı.

Ankara’da anma törenine izin verilmedi

Hrank Dink, Ankara Yüksel Caddesi’nde de anılmak istendi. Ancak, kentte bir ay boyunca gösteri yasağı getirildiği için polis, Hrant Anma İnisiyatifi’nin çağrısı ile toplanan aralarında HDP ve CHP milletvekillerinin de olduğu gruba, anmaya izin verilmeyeceğini bildirdi. Ardından, Dink anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılması konusunda anlaşma sağlandı. Saygı duruşu sonrasında, polis slogan atıldığı gerekçesiyle gruba müdahale etti.

Anayasa değişikliği paketine ilişkin görüşmelerinin TBMM’de başladığı 10 Ocak 2017’de Ankara Valiliği, kentte bir ay boyunca ‘her türlü eylem, gösteri ve protestonun yasaklandığını’ açıklamıştı.