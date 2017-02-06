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Aziz Yıldırım’a ceza
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a hak mahrumiyeti cezası
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Hakan Çalhanoğlu’nun futboldan men cezasına onama
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de...
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Fenerbahçe’nin zaferi
Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı iki maçta da geçmeyi başardı
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En çok kazanan Fenerbahçe
UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) eleme...
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Gizem Karaca ‘Game Of Thrones’ seçmelerine katılacak
Gizem Karaca, 'İçimdeki Fırtına' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir yandan da yakında vizyona...
Demet’ten Işın Karaca’ya 25 bin liralık hediye
29 Aralık'ta Tuğrul Odabaş ile nikahlanan Işın Karaca, nikah şahidi olan Demet Akalın'ın...
Beyonce hamile olduğunu açıkladı
Haberi İnstagram üzerinden duyurdu...
Bülent Ersoy bunu da yaptı
Bülent Ersoy geceyarısı evi için turkuvaz ipek halı...
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MANŞET Okyanusun derinliklerinde 3 milyar yıllık keşif
Yoksa Atlantis orası mı?
DÜNYA 71 bin çocuk daha açlıktan ölebilir
BM orası için yeniden uyardı
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