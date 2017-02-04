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04 Şubat 2017 Cumartesi
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Gizem Karaca ‘Game Of Thrones’ seçmelerine katılacak

Gizem Karaca, 'İçimdeki Fırtına' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir yandan da yakında vizyona...

Demet’ten Işın Karaca’ya 25 bin liralık hediye

29 Aralık'ta Tuğrul Odabaş ile nikahlanan Işın Karaca, nikah şahidi olan Demet Akalın'ın...

Beyonce hamile olduğunu açıkladı

Haberi İnstagram üzerinden duyurdu...

Bülent Ersoy bunu da yaptı

Bülent Ersoy geceyarısı evi için turkuvaz ipek halı...

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