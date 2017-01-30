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30 Ocak 2017 Pazartesi
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Paul McCartney, Sony ile davalık

267 şarkı mahkemede...

Altın Küre’ye “La La Land” damgası

Oscar'ın habercisi olarak bilinen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. "La La Land" adlı...

Kalp krizi geçirdi

Sahnede korku dolu anlar

Bir yıldız daha kaydı

George Michael hayatını kaybetti

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